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Из Уфы и Башкирии с 4 марта уходит китайский агрегатор такси DiDi

21 февраля 15:24
Фото: didiglobalru Instagram
О том, что с 4 марта сервис перестает работать по всей России и на территории Казахстана сообщили на странице сервиса в соцсетях сегодня, 21 февраля.

Партнеры сервиса из Китая DiDi узнали о прекращении его работы в России и в Казахстане уже на следующей неделе, в субботу 4 марта. Проработал сервис в России не много, полтора года. отметим, что ранее сообщалось и о том, что компания проводила сокращения сотрудников в российских подразделениях, обуславливая это наличием проблем и во всемирном подразделении.

– Мы хотим поблагодарить всех водителей и пассажиров, которые поддерживали нас с самого момента запуска. До 4 марта вы можете продолжать пользоваться DiDi в обычном режиме, – так попрощалась компания с пользователями в России.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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