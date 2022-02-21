Из Уфы и Башкирии с 4 марта уходит китайский агрегатор такси DiDi

Партнеры сервиса из Китая DiDi узнали о прекращении его работы в России и в Казахстане уже на следующей неделе, в субботу 4 марта. Проработал сервис в России не много, полтора года. отметим, что ранее сообщалось и о том, что компания проводила сокращения сотрудников в российских подразделениях, обуславливая это наличием проблем и во всемирном подразделении.