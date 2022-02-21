Хабиров сравнил глав районов Башкирии со школьниками-второгодниками

После доклада Александра Булушева Хабиров отчитал глав районов Башкирии в жесткой форме. Министр докладывал о развитии рынка газомоторного топлива. По данным Булушева, в 32 районах республики не могут перейти на природный газ из-за отдаленности или отсутствия специальных заправок. После доклада Хабиров сравнил чиновников со школьниками-второгодниками и оценил их работу на «неудовлетворительно».
— Я что хочу сказать главам. Я же не школьный учитель вам постоянно ставить ставить оценки. В школе хоть на второй срок оставляют, а я вас на второй срок разве должен рекомендовать? — возмутился Хабиров.
Ранее министр транспорта Булушев отказался участвовать в круглом столе с представителями СМИ по вопросам транспортной реформы заявив, что слишком плохая связь для онлайн-конференции. Также он обвинил представителей независимых СМИ в плохой организации мероприятия и отказался слушать других спикеров и отвечать на вопросы. Позже от ведомства пришли официальные объяснения, с предложением заново провести круглый стол.