Дети из числа эвакуированных граждан ДНР и ЛНР будут обучаться в школах Башкирии

— Мы не уверены, что к дистанционному обучению дети готовы. Если говорить о тех, кто получает среднее и высшее образование — мы предоставим возможность обучаться в наших колледжах. Можно сказать, что в учебных планах кардинальных отличий нет, поэтому они органично впишутся в программы, — сообщил Хажин.