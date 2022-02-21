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Дети из числа эвакуированных граждан ДНР и ЛНР будут обучаться в школах Башкирии

21 февраля 12:37
Фото: 1MI
Дети из числа эвакуированных граждан смогут пойти в дошкольные образования, школы и колледжи. По словам министра образования Айбулата Хажина, в учебных планах нет кардинальных отличий.

Эвакуированные из ДНР и ЛНР дети будут обучаться в школах Башкирии, об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

Как сообщил министр, все дети из числа эвакуированных граждан смогут приступить к учебе вне зависимости от уровня образования. Это касается дошкольных учреждений, школ и колледжов.

Известно, что дети будут находиться на очном обучении.

— Мы не уверены, что к дистанционному обучению дети готовы. Если говорить о тех, кто получает среднее и высшее образование — мы предоставим возможность обучаться в наших колледжах. Можно сказать, что в учебных планах кардинальных отличий нет, поэтому они органично впишутся в программы, — сообщил Хажин.

Ранее сообщалось, что эвакуированные жители двух народных республик смогут найти работу в Башкирии, об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ленара Иванова. По ее словам, на жителей республики это никаким образом не отразится, так как вакансии открыты абсолютно для всех граждан.

Также беженцы смогут получить всю необходимую медицинскую помощь, а медики из народных республик смогут приступить к работе в больницах Башкирии, предварительно пройдя специальную аккредитацию.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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