Дети из числа эвакуированных граждан ДНР и ЛНР будут обучаться в школах Башкирии

Эвакуированные из ДНР и ЛНР дети будут обучаться в школах Башкирии, об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.
Как сообщил министр, все дети из числа эвакуированных граждан смогут приступить к учебе вне зависимости от уровня образования. Это касается дошкольных учреждений, школ и колледжов.
Известно, что дети будут находиться на очном обучении.
— Мы не уверены, что к дистанционному обучению дети готовы. Если говорить о тех, кто получает среднее и высшее образование — мы предоставим возможность обучаться в наших колледжах. Можно сказать, что в учебных планах кардинальных отличий нет, поэтому они органично впишутся в программы, — сообщил Хажин.
Ранее сообщалось, что эвакуированные жители двух народных республик смогут найти работу в Башкирии, об этом сообщила министр труда и соцзащиты Ленара Иванова. По ее словам, на жителей республики это никаким образом не отразится, так как вакансии открыты абсолютно для всех граждан.
Также беженцы смогут получить всю необходимую медицинскую помощь, а медики из народных республик смогут приступить к работе в больницах Башкирии, предварительно пройдя специальную аккредитацию.