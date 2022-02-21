Депутаты Башкирии решили освободить учителей от «бумажной волокиты»

Депутаты обратили внимание на то, что педагоги школ буквально загибаются под грузом отчетов. Заполнение отчетной документации по мнению парламентариев не дает учителям уделять должное количество времени их прямым обязанностям.
Уже в апреле текущего года парламентарии обсудят каким же образом можно снизить бюрократическую нагрузку на учителей, будет в парламенте создана и специализированная рабочая группа под руководством Тамары Тансыккужиной.
Предполагается, что рабочая группа выявит самые важные отвлекающие факторы и найдет способы как снизить их влияние на педагогов. С этой целью в регионе также пройдут соцопросы и круглые столы.
В Курултае признали, что немало времени учителя тратят на разного рода заполнение бумаг, которое включает в себя и отчеты. По словам Константина Толкачева школы практически перестали контролировать «сверху», вместо этого учителя выполняя функции чиновников и методистов заполняют бесконечные отчеты о своей работе.