Депутаты Башкирии решили освободить учителей от «бумажной волокиты»

В Курултае признали, что немало времени учителя тратят на разного рода заполнение бумаг, которое включает в себя и отчеты. По словам Константина Толкачева школы практически перестали контролировать «сверху», вместо этого учителя выполняя функции чиновников и методистов заполняют бесконечные отчеты о своей работе.