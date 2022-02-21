Банкир: Около 80% сообщений об антироссийских санкциях не подтверждаются

Слова об очередном пакете санкций является, по мнению банкира, «информационным шумом», сообщает News.ru.
«Я не очень верю, что все эти угрозы реализуемы, они немножечко утомили, уже 25 раз так угрожали. Процентов на 80 — это информационный шум, процентов на 20 — всё может быть, но надо понимать, в каком масштабе, в каком объёме и на какие конкретно банки. На какую-то часть россиян, конечно же, повлияет, — заметил специалист.
США сообщили о новых санкциях, которые затронут банковский сектор России. Американским банкам будет запрещено производить транзакции для российских кредитных организаций.
Согласно заявлениям Белого дома, санкции могут быть введены в случае вторжения России на территорию Украины. Власти США надеются таким образом нанести российской экономике серьезный ущерб.
США стремится достичь своей цели с помощью введения запрета на так называемые «корреспондентские» отношения между банками, которые составляют основу глобальных финансовых потоков.
Кроме того, существует вероятность введения санкций против ряда российских компаний и лиц, их имена могут быть внесены в черный список (SDN-лист). В таком случае они будут исключены из американской банковской системы, их активы будут заморожены, а также им запретят торговые отношения с гражданами США.