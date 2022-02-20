В башкирском селе Семилетка открыли новый спортивный зал

Сейчас в новом спортивной зале с. Семилетка занимаются 15 детей, начиная с 9 лет. Набор в группы ведется для детей с 4 лет. Половое покрытие зала оборудовано татами, есть груша для единоборств, боксерские мешки и настенные подушки для отработки ударов.