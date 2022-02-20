В башкирском селе Семилетка открыли новый спортивный зал

В с. Семилетка Дюртюлинского района республики открылся новый спортивный зал подростково-патриотического клуба «Арслан». Данный проект является частью реализации национального проекта «Демография».
По словам руководителя клуба «Арслан» Илюса Хасанбекова, еще в 2000 году при поддержке родителей и воспитанников в Дюртюлях было оборудовано подвальное помещение с двумя залами карате и тренажерным залом.
— Спортзал был большой, и у детей рассеивалось внимание, поэтому решили найти себе новое помещение, — рассказал руководитель клуба. В 2019 году вместе с главой районной администрации Рифом Юсуповым было выбрано подвальное помещение в с. Семилетка.
Илюс Хасанбеков уточнил, что с первичной уборкой помогли работники ЖКХ. Штукатурить, белить и красить пришлось самостоятельно — совместно с учениками и родителями.
Сейчас в новом спортивной зале с. Семилетка занимаются 15 детей, начиная с 9 лет. Набор в группы ведется для детей с 4 лет. Половое покрытие зала оборудовано татами, есть груша для единоборств, боксерские мешки и настенные подушки для отработки ударов.