В Башкирии столкнулись две машины — четверо человек госпитализированы

Напомним, по итогам минувшего года ГИБДД по РБ задержали более 15 тыс. нетрезвых водителей. На дорогах республики произошло 3835 аварий (в 2020 году — 3736), в которых погибло 450 человек (в 2020 году — 454). В 461 ДТП с участием несовершеннолетних погибло 16 детей.