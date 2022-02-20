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В Башкирии столкнулись две машины — четверо человек госпитализированы

20 февраля 07:29
Фото: ГИБДД по РБ
В результате столкновения в местную больницу были доставлены водитель и пассажиры одной из машин.

Рано утром 19 февраля в Октябрьском произошло ДТП — столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 38-летнего местного жителя и ВАЗ-2110, который вел 34-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «двенадцатой» и трое его пассажиров в возрасте 34, 29 и 26 лет госпитализированы с различными травмами. По данному факту начато разбирательство.

Фото: ГИБДД по РБ

За минувшие сутки составлено более 2100 административных материалов. За управление транспортом в нетрезвом состоянии задержаны 43 водителя.

Напомним, по итогам минувшего года ГИБДД по РБ задержали более 15 тыс. нетрезвых водителей. На дорогах республики произошло 3835 аварий (в 2020 году — 3736), в которых погибло 450 человек (в 2020 году — 454). В 461 ДТП с участием несовершеннолетних погибло 16 детей.

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