В Башкирии ожидается снег с дождем и резкое потепление до нуля градусов

Днем прогнозируют также небольшой мокрый снег, в отдельных районах — до умеренного, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный: МЧС Башкирии предупреждало о порывах ветра до 15-20 м/с, а также ухудшение видимости в пределах 500-1000 метров.