В Башкирии ожидается снег с дождем и резкое потепление до нуля градусов

Как прогнозируют синоптики, сегодня, 20 февраля, в Башкирии ночью ожидается местами небольшой снег, по северо-западу республики — до умеренного.
Днем прогнозируют также небольшой мокрый снег, в отдельных районах — до умеренного, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный: МЧС Башкирии предупреждало о порывах ветра до 15-20 м/с, а также ухудшение видимости в пределах 500-1000 метров.
И если температура воздуха ночью составила около -6… -11°, а при прояснениях до -19°, то днем ожидается потепление вплоть до 0°.
Напомним, по данным Гидрометцентра России, февраль в республике будет теплым — примерно на 1-2° выше нормы (она составляет -13,8°).