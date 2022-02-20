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В Башкирии ожидается снег с дождем и резкое потепление до нуля градусов

20 февраля 04:31
Фото: 1MI
По-весеннему капризная погода пришла в Башкирию еще до календарного окончания зимы: в регионе ожидаются осадки и резкое потепление.

Как прогнозируют синоптики, сегодня, 20 февраля, в Башкирии ночью ожидается местами небольшой снег, по северо-западу республики — до умеренного.

Днем прогнозируют также небольшой мокрый снег, в отдельных районах — до умеренного, местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат и гололедица. Ветер южный умеренный: МЧС Башкирии предупреждало о порывах ветра до 15-20 м/с, а также ухудшение видимости в пределах 500-1000 метров.

И если температура воздуха ночью составила около -6… -11°, а при прояснениях до -19°, то днем ожидается потепление вплоть до 0°.

Напомним, по данным Гидрометцентра России, февраль в республике будет теплым — примерно на 1-2° выше нормы (она составляет -13,8°).

#Новости#Погода#Андрей Королев#Общество
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