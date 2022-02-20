Сражение с инфляцией: в чем смысл изменения ключевой ставки Центробанка?

При этом эксперты подчеркивают, что альтернатив, по большому счету, нет, но эта мера переоценена и, в конечном счете, проблема не решается. Примечательно, что инфляция за последние годы стала проблемой для ведущих стран мира, но при этом России не следует копировать зарубежную практику, поскольку особенности нашей экономики могут иначе ее иначе воспринять.