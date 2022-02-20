Сражение с инфляцией: в чем смысл изменения ключевой ставки Центробанка?

Инфляция разгоняется: в феврале она выросла до 8,8% (продовольственная уже превысила 11%), опередив показатели прошлого года.
Традиционно было решено повышать ключевую ставку — в очередной раз. Очевидно, что дальше будет больше, а значит кредиты, например, будут дорожать. Целесообразность начинает вызывать вопросы: ключевую ставку повышают с прошлой весны, но цены продолжают расти, а торговые сети периодически сообщают о подорожании товара.
При этом эксперты подчеркивают, что альтернатив, по большому счету, нет, но эта мера переоценена и, в конечном счете, проблема не решается. Примечательно, что инфляция за последние годы стала проблемой для ведущих стран мира, но при этом России не следует копировать зарубежную практику, поскольку особенности нашей экономики могут иначе ее иначе воспринять.
Экономист Степан Демура уточняет, что Россия своего товара практически не производит, то есть инфляция буквально импортируется. Поэтому действия Набиуллиной не помогут остановить инфляцию, это лишь усугубит положение российской промышленности и производителей.
— Если в краткосрочной перспективе повышение ключевой ставки может быть, обуздает инфляцию у нас в стране, то в среднесрочной перспективе еще больше людей окажутся без работы и все будет очень грустно, — считает эксперт.
Также отмечается, что проблемой должны заниматься не только ЦБ, но и другие ведомства — например, Минэкономразвития и ФАС, Минпромторг и Минсельхоз. Тем не менее этого не происходит.