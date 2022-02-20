Радий Хабиров рассказал о поддержке среднего профессионального образования в Башкирии

Отметим, что в ближайшие годы в России планируется провести масштабную реформу всего среднего профессионального образования. Ожидается, что в результате специальностей станет меньше, срок обучения сократится, а демонстрационный экзамен WorldSkills станет обязательным. Одни эксперты считают, что это только улучшит ситуацию в практическом отношении, и ни одна компетенция не потеряет веса. Другие называют реформу непродуманной, добавляя, что ускоренные курсы актуальны в кризис — «например, в военное время, когда трактористов срочно переучивали на танкистов».