mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Радий Хабиров рассказал о поддержке среднего профессионального образования в Башкирии

20 февраля 05:52
Фото: 1MI
Ежегодно в Башкирии планируется выделять региональные гранты на модернизацию материальной базы колледжей, кроме того учредят стипендии для преподавателей и студентов.

В рамках заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию глава республики Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки, которые помогут помочь среднему профессиональному образованию в регионе.

По словам главы региона, в Башкирии растет дефицит квалифицированных специалистов для работы на сложных участках производства, станках с числовым программным управлением, с промышленными роботами. При этом нередки случаи, когда на предприятиях, открытых в нынешнее кризисное время, не удается найти сотрудников — а потребность, судя по темпам организации труда, будет только расти.

В числе грядущих планов по усовершенствованию СПО в Башкирии — модернизация материально-технической базы колледжей, на которую до 2030 года будет направлено 4 млрд руб. На уровне региона будет организована грантовая поддержка в размере 30 млн руб. на конкурсной основе, которую смогут получать по пять колледжей ежегодно.

Кроме того, в этом году планируется учредить гранты для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 из них получат по 600 тыс. руб.). Также увеличено число получателей стипендий Главы РБ до 150 человек, вырос и размер стипендии — до 4900 руб.

Радий Хабиров также отметил, что в «ближайшие годы» планируется открыть пять филиалов колледжей на территории Башкирии.

Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров подчеркнул, что в текущем году, кроме финансирования в рамках госзадания по подготовке кадров в системе СПО, в бюджете предусмотрено дополнительные средства на эти цели до 1 млрд руб.

Заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова отметила, что по итогам финала WorldSkills Russia в регионе было открыто 109 мастерских, где готовят специалистов «на более высоком уровне». К 2024 году в колледжах региона планируется открыть еще 218 таких мастерских.

Напомним, сейчас в Башкирии работают 96 колледжей и 41 филиал, общее число учащихся — 104 тыс. человек. Ежегодно около 60% выпускников поступают учиться в учреждения СПО, в 2021 году конкурс по отдельным специальностям составил 28 человек на место. Подготовка кадров ведется по 136 специальностям и 80 рабочим профессиям.

Отметим, что в ближайшие годы в России планируется провести масштабную реформу всего среднего профессионального образования. Ожидается, что в результате специальностей станет меньше, срок обучения сократится, а демонстрационный экзамен WorldSkills станет обязательным. Одни эксперты считают, что это только улучшит ситуацию в практическом отношении, и ни одна компетенция не потеряет веса. Другие называют реформу непродуманной, добавляя, что ускоренные курсы актуальны в кризис — «например, в военное время, когда трактористов срочно переучивали на танкистов».

Материалы по теме
Большие проблемы среднего образования: что ждет ссузы Башкирии?Опять двойка: почему в Башкирии не налажен диалог между образованием и производством
#Новости#Образование#Профессиональное образование#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48