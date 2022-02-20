Радий Хабиров рассказал о поддержке среднего профессионального образования в Башкирии

В рамках заседания Республиканского совета по среднему профессиональному образованию глава республики Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки, которые помогут помочь среднему профессиональному образованию в регионе.
По словам главы региона, в Башкирии растет дефицит квалифицированных специалистов для работы на сложных участках производства, станках с числовым программным управлением, с промышленными роботами. При этом нередки случаи, когда на предприятиях, открытых в нынешнее кризисное время, не удается найти сотрудников — а потребность, судя по темпам организации труда, будет только расти.
В числе грядущих планов по усовершенствованию СПО в Башкирии — модернизация материально-технической базы колледжей, на которую до 2030 года будет направлено 4 млрд руб. На уровне региона будет организована грантовая поддержка в размере 30 млн руб. на конкурсной основе, которую смогут получать по пять колледжей ежегодно.
Кроме того, в этом году планируется учредить гранты для преподавателей и мастеров производственного обучения (10 из них получат по 600 тыс. руб.). Также увеличено число получателей стипендий Главы РБ до 150 человек, вырос и размер стипендии — до 4900 руб.
Радий Хабиров также отметил, что в «ближайшие годы» планируется открыть пять филиалов колледжей на территории Башкирии.
Премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров подчеркнул, что в текущем году, кроме финансирования в рамках госзадания по подготовке кадров в системе СПО, в бюджете предусмотрено дополнительные средства на эти цели до 1 млрд руб.
Заместитель министра образования и науки РБ Инесса Косолапова отметила, что по итогам финала WorldSkills Russia в регионе было открыто 109 мастерских, где готовят специалистов «на более высоком уровне». К 2024 году в колледжах региона планируется открыть еще 218 таких мастерских.
Напомним, сейчас в Башкирии работают 96 колледжей и 41 филиал, общее число учащихся — 104 тыс. человек. Ежегодно около 60% выпускников поступают учиться в учреждения СПО, в 2021 году конкурс по отдельным специальностям составил 28 человек на место. Подготовка кадров ведется по 136 специальностям и 80 рабочим профессиям.
Отметим, что в ближайшие годы в России планируется провести масштабную реформу всего среднего профессионального образования. Ожидается, что в результате специальностей станет меньше, срок обучения сократится, а демонстрационный экзамен WorldSkills станет обязательным. Одни эксперты считают, что это только улучшит ситуацию в практическом отношении, и ни одна компетенция не потеряет веса. Другие называют реформу непродуманной, добавляя, что ускоренные курсы актуальны в кризис — «например, в военное время, когда трактористов срочно переучивали на танкистов».