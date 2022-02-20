mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Проблемы с главным ресурсом: в Башкирии назвали районы с наибольшей убылью населения

20 февраля 07:03
Фото: 1MI
Население Башкирии сокращается год за годом. В 2021 году естественная убыль населения зафиксирована почти во всех районах региона.

Башстат опубликовал оперативные итоги естественного движения населения Башкирии за 2021 год.

Как следует из документа, естественная убыль населения в регионе составила 27033 человек, что превысило в 1,4 раза прошлогодние результаты. Напомним, в 2020 году убыль составила 19168 человек, что также превышало данные 2019 года.

Наибольший рост убыли зафиксирован в Бураевском районе республики, где умерло 511 человек, а родилось — всего 141. Также в числе антилидеров названы Бакалинский, Ермекеевский, Илишевский и Альшеевский районы. Естественный прирост населения был отмечен только в Бурзянском районе, где родилось 264 человека, а умерло 230.

Также стоит отметить, что за год незначительно снизилась смертность жителей Башкирии в возрасте до 17 лет. А вот смертность лиц трудоспособного возраста за 2021 год выросла на 5991 человек — до 52 тыс.

Согласно плану правительства республики, демографическая ситуация на территории Башкирии должна стабилизироваться в ближайшие два года, а к 2024 году показать рост показателей. В числе способов достижения этой планки — стимулирование рождаемости и сокращение числа абортов.

Напомним, на начало 2021 года население Башкирии составило 4 001 052 человек, что на 12,7 тыс. меньше показателей, отмеченных в январе 2020 года.

Материалы по теме
Беды с демографией: Башкирия рискует не выполнить план нацпроектаВверх по лестнице, ведущей вниз: снижение смертности не поможет демографии БашкирииДемография в яме. В Башкирии пандемия добавила проблем с рождением детей и абортами
#Новости#Статистика#Андрей Королев#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48