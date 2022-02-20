mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 февраля 2022, 07:03

Published 20 февраля 2022, 07:03

Modified 17 октября 2022, 22:19

Updated 17 октября 2022, 22:19

Проблемы с главным ресурсом: в Башкирии назвали районы с наибольшей убылью населения

Проблемы с главным ресурсом: в Башкирии назвали районы с наибольшей убылью населения

20 февраля 2022, 07:03
Фото: 1MI.
Население Башкирии сокращается год за годом. В 2021 году естественная убыль населения зафиксирована почти во всех районах региона.

Башстат опубликовал оперативные итоги естественного движения населения Башкирии за 2021 год.

Как следует из документа, естественная убыль населения в регионе составила 27033 человек, что превысило в 1,4 раза прошлогодние результаты. Напомним, в 2020 году убыль составила 19168 человек, что также превышало данные 2019 года.

Наибольший рост убыли зафиксирован в Бураевском районе республики, где умерло 511 человек, а родилось — всего 141. Также в числе антилидеров названы Бакалинский, Ермекеевский, Илишевский и Альшеевский районы. Естественный прирост населения был отмечен только в Бурзянском районе, где родилось 264 человека, а умерло 230.

Также стоит отметить, что за год незначительно снизилась смертность жителей Башкирии в возрасте до 17 лет. А вот смертность лиц трудоспособного возраста за 2021 год выросла на 5991 человек — до 52 тыс.

Согласно плану правительства республики, демографическая ситуация на территории Башкирии должна стабилизироваться в ближайшие два года, а к 2024 году показать рост показателей. В числе способов достижения этой планки — стимулирование рождаемости и сокращение числа абортов.

Напомним, на начало 2021 года население Башкирии составило 4 001 052 человек, что на 12,7 тыс. меньше показателей, отмеченных в январе 2020 года.

Материалы по теме
Беды с демографией: Башкирия рискует не выполнить план нацпроектаВверх по лестнице, ведущей вниз: снижение смертности не поможет демографии БашкирииДемография в яме. В Башкирии пандемия добавила проблем с рождением детей и абортами
#Андрей Королев#Общество#Новости#Статистика
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика