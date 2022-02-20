Проблемы с главным ресурсом: в Башкирии назвали районы с наибольшей убылью населения

Posted 20 февраля 2022, 07:03
Published 20 февраля 2022, 07:03
Modified 17 октября 2022, 22:19
Updated 17 октября 2022, 22:19
Башстат опубликовал оперативные итоги естественного движения населения Башкирии за 2021 год.
Как следует из документа, естественная убыль населения в регионе составила 27033 человек, что превысило в 1,4 раза прошлогодние результаты. Напомним, в 2020 году убыль составила 19168 человек, что также превышало данные 2019 года.
Наибольший рост убыли зафиксирован в Бураевском районе республики, где умерло 511 человек, а родилось — всего 141. Также в числе антилидеров названы Бакалинский, Ермекеевский, Илишевский и Альшеевский районы. Естественный прирост населения был отмечен только в Бурзянском районе, где родилось 264 человека, а умерло 230.
Также стоит отметить, что за год незначительно снизилась смертность жителей Башкирии в возрасте до 17 лет. А вот смертность лиц трудоспособного возраста за 2021 год выросла на 5991 человек — до 52 тыс.
Согласно плану правительства республики, демографическая ситуация на территории Башкирии должна стабилизироваться в ближайшие два года, а к 2024 году показать рост показателей. В числе способов достижения этой планки — стимулирование рождаемости и сокращение числа абортов.
Напомним, на начало 2021 года население Башкирии составило 4 001 052 человек, что на 12,7 тыс. меньше показателей, отмеченных в январе 2020 года.