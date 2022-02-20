Политолог Сатановский призвал начать вводить зеркальные санкции против Запада

Эксперт выразил мнение о том, что США намерены активизировать российский народ, чтобы впоследствии осуществить государственный переворот в нашей стране. Данная технология была успешно отработана, по словам Сатановского, в ходе так называемых цветных революций, сообщает сайт newsnn.ru.
Следует отметить, что заявление, с которым выступил господин Байден, предшествовало обострению обстановки в Донбассе. Политолог отметил, что Госдеп США весьма активно занимался созданием массовой истерии с помощью мировых СМИ. Они сообщали о том, что со стороны Кремля возможны действия против Киева. Подталкиваемые американцами военнослужащие ВСУ тем временем приступили к масштабным обстрелам территорий самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Эксперт акцентировал внимание на том, что антироссийские санкции, инициированные Западом, не коснулись поставок сырья. Дело в том, что они чрезвычайно важны для европейской экономики. Российская Федерация занимает позицию лидера по газовым поставкам (203 миллиарда кубометров). Это четвертая часть от того объема, который потребляют сегодня в Европе и Азии, уточнил Сатановский.
Россия находится на втором месте по запасам угля: 162 миллиарда тонн, или 16,6 процента от мирового запаса. На первом месте – Соединенные Штаты с показателем 249 миллиардов тонн. Российская Федерация обосновалась, кроме прочего, на первом месте на глобальном рынке никеля – ее доля составляет сейчас 13,4 процента. В РФ производят примерно пятую часть от мирового потребления данного металла.
“Россия, как часть мировой экономики, плотно вписана в глобальную цепочку поставок. Нарушение этих связей грозит кризисом всей мировой экономике. Рухнет не просто мировая экономика - рухнет политическая конструкция мира, его каркас”, - предупреждает Сатановский.
Таким образом, Россия обладает в настоящее время огромными возможностями для того, чтобы эффективно воздействовать на болевые точки Запада. Между тем эти возможности страна использует минимально, заявил политолог.
«Целые управленческие кланы, живущие ради награбленных в России и вывезенных в фешенебельные страны Запада активов, до ужаса боятся даже тени санкций, и ради сохранения своих капиталов они могут превратить Россию в руины», - подчеркнул Сатановский.
В сложившейся ситуации Москве следует задуматься об ответных мерах и действиях, считает политолог. По его мнению, России нужно пойти на введение зеркальных санкционных ограничений против тех, кто инициировал санкции. Кроме того, следует прекратить поставлять топливо и ГСМ Украине, подытожил Сатановский.