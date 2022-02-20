Политолог Сатановский призвал начать вводить зеркальные санкции против Запада

Эксперт акцентировал внимание на том, что антироссийские санкции, инициированные Западом, не коснулись поставок сырья. Дело в том, что они чрезвычайно важны для европейской экономики. Российская Федерация занимает позицию лидера по газовым поставкам (203 миллиарда кубометров). Это четвертая часть от того объема, который потребляют сегодня в Европе и Азии, уточнил Сатановский.