Ковид-госпиталь в Сибае начнет прием пациентов 18 марта

— Госпиталь в Сибае будет чуть меньше Зубовского и Стерлитамакского, но при необходимости мы сможем его расширить. А пока сделаем 50 боксированных палат, из которых 10 — реанимационных, — отметил Андрей Назаров, уточнив, что «на пике» медпомощь здесь смогут получать до 230 пациентов одновременно.