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Ковид-госпиталь в Сибае начнет прием пациентов 18 марта

20 февраля 12:44
Фото: Андрей Назаров / facebook
Андрей Назаров в очередной раз проинспектировал ход строительства, которое движется по плану. В феврале такой госпиталь должен открыться в Туймазах, в марте — в Сибае.

Строительство ковид-госпиталя в Сибае идет по утвержденному плану, учреждение должно открыться 18 марта. Об этом сообщил Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров в соцсетях, подчеркнув, что очень важно сдать объект в кратчайшие сроки.

По словам Андрея Назарова, строители закончили работы по фундаменту, стенам, крыше и приступили к прокладке внутренних и наружных сетей. В начале строительства были «определенные сложности» с грунтами, но проблема уже решена.

На площадке работает около 400 человек, причем их число будет увеличено для ускорения работы. Одновременно со строительством идет закупка оборудования, набор и обучение персонала, подготовка документов для получения лицензии. На территории также планируется возвести станцию медицинских газов и вертолетную площадку.

— Госпиталь в Сибае будет чуть меньше Зубовского и Стерлитамакского, но при необходимости мы сможем его расширить. А пока сделаем 50 боксированных палат, из которых 10 — реанимационных, — отметил Андрей Назаров, уточнив, что «на пике» медпомощь здесь смогут получать до 230 пациентов одновременно.

Напомним, в регионе за несколько месяцев построили два инфекционных госпиталя в Уфимском районе и Стерлитамаке, сейчас строятся еще два — в Туймазах и Сибае. Туймазинский проект, согласно планам, должен открыться до конца февраля.

Ранее главврач «Коммунарки» Денис Проценко высоко оценил эту практику Башкирии, этот опыт активно тиражируют другие регионы. Госпиталь в виде «цветка курая» возвели в Челябинской области, завершают — в Оренбургской и Калужской областях, еще два строят в Белгородской области.

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