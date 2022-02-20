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Башкирия планирует досрочно реализовать нацпроект «Производительность труда»

20 февраля 12:18
Фото: 1MI
Это стало возможным, благодаря системной работе в этой отрасли и системной поддержке на региональном уровне.

Башкортостан планирует в текущем году достичь всех целей, которые предполагались реализовать в рамках национального проекта «Производительность труда» до 2024 года.

Напомним, в этом нацпроекте Башкирия участвует с 2017 года как пилотный регион. При этом республика вошла в топ-3 субъектов страны по производительности труда, уступив место Краснодарскому краю и Ростовской области. Лидер этого рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360» — главную площадку в России по обмену опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, по итогам 2021 года Башкирия «перевыполнила все планы» — и по количеству предприятий, вовлеченных в нацпроект, и по числу обучающихся сотрудников.

Как отметили в минэкономразвития РБ, за время участия в нацпроекте предприятия Башкирии смогли добиться значительного повышения эффективности процессов и устранить «узкие» места. Регион выделил участникам субсидию в размере 20 млн руб. по возмещению части затрат на приобретение оборудования — деньги уже получили 12 предприятий.

— Сейчас мы почти на треть перевыполняем показатель по количеству привлеченных участников, созданных потоков-образцов. Кроме того, по качеству своей работы Региональный центр компетенций в сфере производительности труда республики имеет высокую оценку предприятий — 97%. В этом году мы ставим перед собой задачу вовлечь 150 предприятий в проект, — добавил Рустам Муратов.

По итогам работы центров поддержки экспорта РФ Башкирия заняла второе место в России после Москвы. По словам Рустама Муратова, результатом системной политики и поддержки стало то, что объем несырьевого неэнергетического экспорта в республике вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Также отметим, что в национальном рейтинге инвестклимата Башкирия заняла пятое место:

— Привлечение инвестиций является одним из наших приоритетов. Глава республики Радий Хабиров лично проводит заседания инвесткомитетов на еженедельной основе. На уровне муниципалитетов проводятся предпринимательские часы. Все решения — это не только согласование реализации приоритетных инвестпроектов, но и мониторинг за теми обязательствами, которые республика берет на себя в части реализации инвестпроектов, — подчеркнул Рустам Муратов.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден в соответствии с майским указом Владимира Путина и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.

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