Башкирия планирует досрочно реализовать нацпроект «Производительность труда»

Напомним, в этом нацпроекте Башкирия участвует с 2017 года как пилотный регион. При этом республика вошла в топ-3 субъектов страны по производительности труда, уступив место Краснодарскому краю и Ростовской области. Лидер этого рейтинга получает право принимать у себя ежегодный федеральный форум «Производительность 360» — главную площадку в России по обмену опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.