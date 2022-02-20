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Башкирия достигла восьмого места среди регионов страны по заболеваемости covid-19

20 февраля 09:14
Фото: 1MI
Несмотря на относительный рост больных, заболеваемость ковидом в Башкирии последние два дня начинает медленно снижаться.

По данным оперштаба Москвы по борьбе с коронавирусом, 20 февраля Башкирия заняла восьмое место среди субъектов России по суточной заболеваемости Covid-19. За минувшие сутки количество заболевших в регионе официально составило 4409 человек.

Отметим, что еще два дня назад регион находился на десятом месте в этом списке, хотя суточный прирост вчера и сегодня в регионе немногим меньше тех показателей, которые росли здесь в течение последнего месяца.

По данным портала стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе госпитализировано 162 человека с диагнозом Covid-19. При этом количество выздоровевших составило 1105 человек.

Кроме того, в актуальной сводке указано, что причиной смерти еще 18 жителей республики стал коронавирус.

Напомним, со вчерашнего дня в Башкирии отменили обязательное наличие QR-кодов о вакцинации для входа в общественные пространства. Радий Хабиров снял ограничения, поскольку, по его словам, в регионе достигнут необходимый порог коллективного иммунитета. Тем не менее массовые мероприятия свыше 500 человек в закрытых помещениях в регионе все еще запрещены.

Также добавим, что в настоящий момент все субъекты России находятся в красной зоне заболеваемости, т. е. здесь фиксируется более 150 случаев на 100 тыс. населения за последние 7 суток.

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