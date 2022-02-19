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Жители Башкирии вызвались помочь беженцам с Донбасса

19 февраля 09:23
Фото: 1MI
В ситуационный центр Башкирии начали поступать звонки от жителей республики. Многие готовы оказывать материальную и гуманитарную помощь беженцам, которых уже начали эвакуировать из ЛНР и ДНР.

В ситуационном центре по ковиду в Башкирии начали принимать звонки от беженцев и от тех, кто хочет оказать им помощь. Об этом рассказала руководитель центра и депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева.

— Нам сегодня дали задание принимать звонки. По поводу беженцев нам звонят жители Уфы, Нефтекамска, Уфимского района, которые готовы оказать помощь и принять их. Люди готовы оказать материальную помощь, помочь с квартирами, машинами. Конечно, слезы текут, когда понимаешь, какого людям в таких трудных условиях, — комментирует Утяшева.

Также она сообщила, что ситуационный центр будет и дальше продолжать принимать звонки от тех, кто нуждается в помощи.

Напомним, что вчера вечером стало известно о срочной эвакуации жителей двух республик ЛНР и ДНР из-за обострения ситуации в регионе. Известно, что одними из первых, кто покидает дом из-за угрозы военных действий стали женщины, дети и старики. Глава ЛНР при этом заявил, что на территории республик была замечена боевая техника и военные. Беженцев начнут принимать также в Челябинской и Ростовской областях. Сообщается, что в Ростовской области уже готовы места для размещения людей.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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