Жители Башкирии вызвались помочь беженцам с Донбасса

В ситуационном центре по ковиду в Башкирии начали принимать звонки от беженцев и от тех, кто хочет оказать им помощь. Об этом рассказала руководитель центра и депутат Госдумы от Башкирии Римма Утяшева.
— Нам сегодня дали задание принимать звонки. По поводу беженцев нам звонят жители Уфы, Нефтекамска, Уфимского района, которые готовы оказать помощь и принять их. Люди готовы оказать материальную помощь, помочь с квартирами, машинами. Конечно, слезы текут, когда понимаешь, какого людям в таких трудных условиях, — комментирует Утяшева.
Также она сообщила, что ситуационный центр будет и дальше продолжать принимать звонки от тех, кто нуждается в помощи.
Напомним, что вчера вечером стало известно о срочной эвакуации жителей двух республик ЛНР и ДНР из-за обострения ситуации в регионе. Известно, что одними из первых, кто покидает дом из-за угрозы военных действий стали женщины, дети и старики. Глава ЛНР при этом заявил, что на территории республик была замечена боевая техника и военные. Беженцев начнут принимать также в Челябинской и Ростовской областях. Сообщается, что в Ростовской области уже готовы места для размещения людей.