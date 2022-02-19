Жители Башкирии вызвались помочь беженцам с Донбасса

Напомним, что вчера вечером стало известно о срочной эвакуации жителей двух республик ЛНР и ДНР из-за обострения ситуации в регионе. Известно, что одними из первых, кто покидает дом из-за угрозы военных действий стали женщины, дети и старики. Глава ЛНР при этом заявил, что на территории республик была замечена боевая техника и военные. Беженцев начнут принимать также в Челябинской и Ростовской областях. Сообщается, что в Ростовской области уже готовы места для размещения людей.