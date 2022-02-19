Вячеслав Володин высказался о ситуации на Донбассе

Вячеслав Володин заявил о том, что если будет нарушена безопасность граждан России, которые проживают в двух республиках ДНР и ЛНР, то страна "станет в их защиту".
За ночь в Луганске произошел уже второй взрыв, об этом пишут РИА Новости. Информацию сообщили местные жители, по предварительным данным загорелся газопровод.
Напомним, что вчера было принято решение эвакуировать граждан ЛНР и ДНР в Россию. Около 700 тысяч беженцев должны быть направлены в страну, в том числе в Ростовскую и Челябинскую область. Уже вчера вечером, 18 февраля отправились первые автобусы с многодетными семьями.