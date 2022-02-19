В Уфе пропала пятнадцатилетняя девочка Хабирова Адель. Известно, что 18 февраля около 15:40 она вышла из дома и не вернулась.
Особые приметы - рост около 158-166 сантиметров, глаза темного цвета (карие), длинные волосы русого цыета. На момент выхода из дома была одета в длинную балоневую куртку примерно до колен, черный спортивный костюм, кроссовки черного цвета на белой большой подошве, с собой у нее был рюкзак черно-сиреневого цвета.
Для обращения по поводу местонахождения девочки просьба звонить в полицию, либо в организацию "Поиск Детей - Башкортостан": 8-927-969-89-198, 8-917-383-56-87.