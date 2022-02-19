В Уфе объявлена акция по сбору детских товаров для беженцев с Донбасса

Напомним, что вчера стало известно о массовой эвакуации жителей ДНР и ЛНР в связи с тем, что на территориях республик были замечены военные с боевой техникой, как сообщил глава ЛНР Пушилин. Вчера были вывезены уже первые беженцы, в числе которых оказались многодетные семья, женщины и старики - их должны эвакуировать в первую очередь. Уже сегодня утром глава республики Радий Хабиров заявил о готовности принять беженцев и предоставить им помощь. Известно, что в ситуационный центр республики поступают уже первые звонки от людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.