В Уфе объявлена акция по сбору детских товаров для беженцев с Донбасса

В Уфе объявили акцию «Семейный бумеранг доброты», целью которой является сбор детских товаров и одежды для малышей. Принимать будут детскую мебель, коляски, предменты гигиены, подгузники и теплые вещи для детей, которые прибыли из республик ЛНР и ДНР.
Сбор товаров будет организован в центрах «Семья» с понедельника, 21 февраля. Об этом сообщает Минтруд республики. Подробную информацию можно будет узнать на сайте ведомства или по телефону 8-800-347-5000 (звонки принимаются только в рабочие дни).
Напомним, что вчера стало известно о массовой эвакуации жителей ДНР и ЛНР в связи с тем, что на территориях республик были замечены военные с боевой техникой, как сообщил глава ЛНР Пушилин. Вчера были вывезены уже первые беженцы, в числе которых оказались многодетные семья, женщины и старики - их должны эвакуировать в первую очередь. Уже сегодня утром глава республики Радий Хабиров заявил о готовности принять беженцев и предоставить им помощь. Известно, что в ситуационный центр республики поступают уже первые звонки от людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.