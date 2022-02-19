В Башкирии возобновят диспансеризацию детей до года

Из-за сложной эпидемиологической обстановки диспансеризация была времена остановлена и недоступна для младенцев, возраст которых еще не достиг одного года. И несмотря на прирост заболевших, министр здравоохранения республики Забелин все же заявил, что ситуация является на данный момент стабильной.