В Башкирии возобновят диспансеризацию детей до года

Диспансеризацию младенцев возобновят уже на следующей неделе, с 21 февраля.
Из-за сложной эпидемиологической обстановки диспансеризация была времена остановлена и недоступна для младенцев, возраст которых еще не достиг одного года. И несмотря на прирост заболевших, министр здравоохранения республики Забелин все же заявил, что ситуация является на данный момент стабильной.
Напомним, что за прошедшие сутки было выявлено 4459 новых подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Также с сегодняшнего дня в торговых центрах и общественных местах перестают действовать QR-коды, такой указ принял глава республики Радий Хабиров. При этом сохраняется масочный режим и требования о социальной дистанции в местах скопления людей.