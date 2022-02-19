В Башкирии в результате ДТП госпитализировали троих человек

В Башкирии произошла авария на трассе Стерлитамак-Белорецк. Столкновение с участием грузовика произошло вечером 18 февраля, об этом сообщает ГУ МЧС по республике.
Сообщается, что было осуществлено столкновение грузовика боком, второй участник аварии - легковушка Kia Sportage. Ее водитель и пассажиры получили различные травмы, после чего были доставлены в белореченскую больницу, которая находилась ближе всего от места аварии.
При аварии водитель грузовика остался цел, ему госпитализация была не нужна. На данный момент идет разбирательство.
Напомним, что вчера также произошла авария с участием школьного автобуса, в салоне которого находились дети. К счастью, никто из них не пострадал и уже после ДТП за ними приехали родители.