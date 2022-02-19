Соседняя с Башкортостаном Челябинская область примет беженцев из Донбасса

На фоне обострения ситуации в Донбассе, власти самопровозглашенных республик объявили общую эвакуацию населения в Россию. Беженцы из ДНР и ЛНР направляются в Ростовскую область. Также желания принять беженцев на своей территории выразили другие регионы РФ, в том числе соседняя Челябинская область.

Власти соседней Челябинской области выразили готовность принять беженцев из Донбасса и оказать им необходимую помощь. Соответствующее поручение было дано правительству области губернатором Алексеем Текслером. — В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты, — говорится в сообщения правительства региона. Региональные власти уведомили об этом МЧС России и в настоящий момент готовят список мест для размещения беженцев. Основной поток беженцев ожидают прежде всего в Ростовской области. Власти самопровозглашенных республик ранее оценивали количество беженцев в более чем 700 тысяч человек. На момент написания новости, в Россию въехало уже более 80 автобусов с беженцами. Башкортостан, не смотря на регулярные контакты главы республики Радия Хабирова с представителями властей самопровозглашенных республик, пока никак не отреагировал на происходящее и не заявлял о приеме беженцев на своей территории.