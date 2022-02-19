mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Соседняя с Башкортостаном Челябинская область примет беженцев из Донбасса

18 февраля 21:49
Фото: 1MI
На фоне обострения ситуации в Донбассе, власти самопровозглашенных республик объявили общую эвакуацию населения в Россию. Беженцы из ДНР и ЛНР направляются в Ростовскую область. Также желания принять беженцев на своей территории выразили другие регионы РФ, в том числе соседняя Челябинская область.

Власти соседней Челябинской области выразили готовность принять беженцев из Донбасса и оказать им необходимую помощь. Соответствующее поручение было дано правительству области губернатором Алексеем Текслером.

— В случае необходимости принять беженцев и обеспечить их всем необходимым смогут учреждения системы социальной защиты населения, санатории, дома отдыха и интернаты, — говорится в сообщения правительства региона.

Региональные власти уведомили об этом МЧС России и в настоящий момент готовят список мест для размещения беженцев.

Основной поток беженцев ожидают прежде всего в Ростовской области. Власти самопровозглашенных республик ранее оценивали количество беженцев в более чем 700 тысяч человек. На момент написания новости, в Россию въехало уже более 80 автобусов с беженцами.

Башкортостан, не смотря на регулярные контакты главы республики Радия Хабирова с представителями властей самопровозглашенных республик, пока никак не отреагировал на происходящее и не заявлял о приеме беженцев на своей территории.

#Новости#Тимур Алмаев#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48