РЦИС поможет предпринимателям коммерциализировать интеллектуальные права

Отмечается, что общая оценка российского рынка ИС составляет свыше шести триллионов рублей. По информации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, стоимость отечественной интеллектуальной собственности за последние несколько лет выросла в 1,3 раза, а инвестиции в это направление за три года удвоились и составили свыше семисот миллиардов рублей в год.Таким образом, интеллектуальная собственность трансформировалась в источник экономического роста и остро нуждается в современных подходах к управлению и обороту.