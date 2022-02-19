РЦИС поможет предпринимателям коммерциализировать интеллектуальные права

РЦИС был создан в 2021 году указом главы Российской Федерации Владимира Путина, а его учредителями выступили Минцифры РФ и IPChain. В координационный совет РЦИС были включены руководители трех министерств — Максут Шадаев (Минцифры), Ольга Любимова (Минкультуры) и Валерий Фальков (Минобрнауки), сообщают newizv.ru.
Как рассказал председатель РЦИС, президент ассоциации IPChain, председатель комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Андрей Кричевский, в 2017 году инфраструктура IPChain была образована самими участниками рынка, которые прониклись идеей корпоративного блокчейна как инструмента управления ИС.
За время работы в сети было зарегистрировано свыше пяти миллионов транзакций. По мнению председателя РЦИС, общественно-государственный статус и участие федеральных ведомств сделают инфраструктуру привлекательнее для бизнеса, а госорганы получат возможность оценивать этот рынок с более близкого расстояния для обеспечения должного регулирования.
В настоящее время, по словам Кричевского, в сети IPChain насчитывается более тридцати узлов, включая госорганы, Суд по интеллектуальным правам, Роспатент, Росстандарт, Роскосмос, Роснано и др. В функции организации входят подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего рынок интеллектуальных прав в цифровой среде, просветительская деятельность и популяризация цифровых инструментов управления правами. Кроме того, РЦИС должен содействовать укреплению международного сотрудничества в сфере обмена данными об интеллектуальных правах.
Отмечается, что общая оценка российского рынка ИС составляет свыше шести триллионов рублей. По информации главы Минэкономразвития Максима Решетникова, стоимость отечественной интеллектуальной собственности за последние несколько лет выросла в 1,3 раза, а инвестиции в это направление за три года удвоились и составили свыше семисот миллиардов рублей в год.Таким образом, интеллектуальная собственность трансформировалась в источник экономического роста и остро нуждается в современных подходах к управлению и обороту.
В свою очередь, директор Центра правовой защиты интеллектуальной собственности Владимир Энтин пояснил, что такие структуры образуются тогда, когда поддержка гражданской инициативы становится критически важной.