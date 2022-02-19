«Парк искусств». Что известно о строительстве нового арт-пространства в центре Уфы

В пятницу, 18 февраля в ЦСИ «Облака» прошла пресс-конференция, темой которой стало строительства в Уфе арт-кластера — Парк Искусств. Директор ООО «Дом искусств» Валериан Гагин, получивший разрешение на планировку и межевания квартала, ограниченного улицами Крупской, Кирова, Ленина и Достоевского, высказался о необходимости создания в городе культурного квартала. Предполагается, что в последствии Гагин получит разрешение на застройку этого квартала. По мнению Валериана, в Уфе необходимо создать социо-культурный маршрут, который бы сумел увлечь за собой горожан.
— Мы создаём в Уфе принципиально новое городское пространство, — гласит цитата на одном из слайдов презентации, дополнявшей нарратив Гагина.
По иронии судьбы именно слайд с наименьшим количеством текста вызывает наиболее шумное обсуждение — стоимость проекта. Как заявлено на презентации затраты на проект составят — 400 млн. рублей, на сквер планируют потратить — 70 млн. рублей.
Напомним, что идея о создании Парка искусств является для города далеко не новой. Ранее творческий кластер планировали создать в северной части города — на базе парка Калинина. Первые обсуждения по созданию парка прошли ещё в 2014 году. Тогда проект отклонил главный архитектор города Олег Байдин, сославшись на то, что его авторы не учли актуальные градостроительные вопросы.
Сейчас проект решили перенести в центральную часть города. Новую локацию — в историческом центре города, по соседству с «Молодежным театром», музеем Ленина и Академией наук РБ — предложили члены рабочей группы по доработке проекта, которая была создана летом 2019 года по поручению Радия Хабирова. Гагин во время своего выступления особенно отмечает «высокий нереализованный потенциал пространства», который опять же, по его словам, при должном подходе может стать «комфортнее и зеленее». Площадь проекта, по предварительным оценкам, составит 7 тысяч квадратных метров.
Однако, по мнению местных жителей, арт-пространство, займет собой последний нетронутый на территории исторического центра клочок зелени. Да и сама инициатива — создать творческое пространство в той части города, которая и без того ими изобилует, также взывает у жителей недоумение. По мнению же Гагина, Парк Искусств мог бы стать связующим элементом всего социо-культурного пространства города.
Отдельной поводом для беспокойства горожан является и то, что на поверку арт-кластер окажется очередным торговым центром. Урбанисты уже отмечали подобную тенденцию за Арт-квадратом — общественное пространство которого год от года все больше напоминает ТЦ под открытым небом. Сейчас его территория нашпигована кофейнями, шоурумами и даже студией горячей йоги — постигать нирвану под звуки русского рэпа из баров по соседству, полагаем, удовольствие для избранных.
Так, в марте прошлого года жители домов по улицам Кирова и Достоевского выступили с обращением к республиканским властям, в котором выразили своё недовольство относительно стройки арт-кластера на месте сквера по улице Кирова. По их мнению, в планах Гагина — строительство на территории сквера очередного торгового центра. Сами жители, при этом отмечают, что рядом уже есть и торговые центры, «в которых пустует половина торговых площадей», и культурные центры — галерея Мирас и Арт-квадрат.
Гагин, в свою очередь, отмечает, что главным в реализации проекта для него остаётся создание места, «где люди смогут общаться на языке искусства». Торговые центры, по мнению деятеля культуры, с приходом маркетплейсов все больше отходят на второй план.
На протяжении всей пресс-конференции предприниматель активно подчеркивал свою открытость и готовность к диалогу с жителями города. Как было указано, на одном из слайдов все той же «супрематической» презентации период обсуждения и разработки проекта стартует уже сегодня — 18 февраля и заканчивается через 2 месяца — в апреле. Такой существенный период времени открывает возможности для по-настоящему обстоятельного диалога между администрацией и местными жителями. Общественные обсуждения — верно выстроенный диалог не что иное, как кратчайший путь к компромиссу. Открытость и прозрачность всех процессов, о которых упоминал Валериан Гагин, может стать тому серьёзным подспорьем.
«Мы верим, что Уфа — это город талантов» — подытоживает в своем выступлении предприниматель.