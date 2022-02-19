«Парк искусств». Что известно о строительстве нового арт-пространства в центре Уфы

На протяжении всей пресс-конференции предприниматель активно подчеркивал свою открытость и готовность к диалогу с жителями города. Как было указано, на одном из слайдов все той же «супрематической» презентации период обсуждения и разработки проекта стартует уже сегодня — 18 февраля и заканчивается через 2 месяца — в апреле. Такой существенный период времени открывает возможности для по-настоящему обстоятельного диалога между администрацией и местными жителями. Общественные обсуждения — верно выстроенный диалог не что иное, как кратчайший путь к компромиссу. Открытость и прозрачность всех процессов, о которых упоминал Валериан Гагин, может стать тому серьёзным подспорьем.