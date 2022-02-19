Новый мэр Уфы, отмена QR-кодов и тараканы в школьной еде

Неделя началась с того, что сити-менеджер Уфы Сергей Греков досрочно сложил свои полномочия и ушел в отставку. Теперь на должность исполняющего обязанности мэра пришел Ратмир Мавлеев - за его кандидатуру единогласно проголосовали 32 депутата. Грекова же отправили в Москву на должность полпреда Башкирии. По словам Радия Хабирова, его опыт нужен именно там, поэтому глава республики посоветовал экс-мэру долго в Уфе не задерживаться и как можно скорее приступать к своим уже новым должностным обязанностям.
Интересная история приключилась с десятилетним мальчиком из Уфы, который вышел погулять со своими друзьями. Ребенок решил пойти в компьютерный клуб, но денег у него не оказалось. Тогда он подошел к незнакомой женщине на улицу и попросил 50 рублей якобы на еду. Сердобольная незнакомка пожалела мальчика, и, недолго думая, посадила его вместе с собой в такси и увезла за 240 километров от города. Уже приехав к себе домой она накормила ребенка и уложила спать. Правда, на утро к ней пришли сотрудники правоохранительных органов, которые вычислили потерявшегося мальчика по камерам. Оказалось, что все это время его искала мама, думая о том, что ребенок действительно потерялся. Закончилось все тем, что ребенка все-таки вернули домой.
Минздрав объявил о том, что в ближайшее время в республике появится новая партия доз вакцины "Спутник-М" от коронавируса. Как рассказал Максим Забелин, вакцина действительно пользуется спросом, о чем и свидетельствует внушительная статистика - по официальным данным в Уфе привито уже 99% местных жителей, у которых нет противопоказаний к прививке.
На первой же своей оперативке, исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев поругал чиновников за некачественно убранные дворы. Как рассказал сам сити-менеджер, за день до совещания он побывал в Черниковке и картина ему не особо понравилась - он увидел мусор и неаккуратно свисающие ветки деревьев в том месте, где обычно ходят люди. Как объяснил Мавлиев, работа была выполенна недобросовестно.
В Уфе наконец откроют парк Кашкадан - власти пообещали это сделать ко дню города 12 июня. На данный момент, как сообщали в мэрии, в парке осталось только установить плитку и провести освещение.
В школе №69 в Уфе в еде из столовой нашли тараканов. Кадры блюда отправила одна из неравнодушных родителей в школе. По данному факту была проведена внеплановая проверка со стороны ГКУ РБ "Управление социального питания", в ходе которой выяснилось, что не соблюдаются некоторые санитарные правила. Как известно, шэф-повар в столовой был уволен после данного случая нарушения.
С 19 февраля в республике отменяются QR-коды в общественных местах, об этом сообщил глава республики Радий Хабиров. Однако, остальные ограничения будут действовать, пока что ношение маски и санитарные нормы никто отменять не планировал.