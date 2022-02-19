Новый мэр Уфы, отмена QR-кодов и тараканы в школьной еде

Интересная история приключилась с десятилетним мальчиком из Уфы, который вышел погулять со своими друзьями. Ребенок решил пойти в компьютерный клуб, но денег у него не оказалось. Тогда он подошел к незнакомой женщине на улицу и попросил 50 рублей якобы на еду. Сердобольная незнакомка пожалела мальчика, и, недолго думая, посадила его вместе с собой в такси и увезла за 240 километров от города. Уже приехав к себе домой она накормила ребенка и уложила спать. Правда, на утро к ней пришли сотрудники правоохранительных органов, которые вычислили потерявшегося мальчика по камерам. Оказалось, что все это время его искала мама, думая о том, что ребенок действительно потерялся. Закончилось все тем, что ребенка все-таки вернули домой.