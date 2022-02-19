Кассационный суд в Самаре в деле об уфимском генплане встал на сторону прокуратуры

Напомним, что ранее прокуратура республики обращалась в Верховный суд с иском о признании недействительными восемь статей правил землепользования и застройки города. Летом 2021 года суд прокуратуре отказал, однако уже в ноябре Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода это решение отменил. В результате получилось так, что горсовет подал апелляционную жалобу, но в итоге дело все же проиграл.