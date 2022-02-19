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Кассационный суд в Самаре в деле об уфимском генплане встал на сторону прокуратуры

19 февраля 14:39
Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода отменил решение горсовета об изменений генплана города, в результате чего горсовет подал апелляционную жалобу. В итоге решение все же вынесли в пользу прокуратуры.

В четверг, 17 февраля была рассмотрена жалоба горсовета Уфы касательно изменений генплана города. Суд отказал в удовлетворении жалобы, об этом заявил активист движения "Дворы Наши" Данил Кашапов.

Уже больше года общественники пытались обратить внимание правоохранительных органов на ситуацию со строительным рынком. Все дело в том, что по их мнению, границы земельных участков менялись учитывая интересы застройщиков. Так, например, рекреационная зона возле парка Гафури была отмечена территорией под жилую застройку.

- Решение суда означает, что решение апелляционного суда осталось в силе, а это значит что изменения генплана в 2019-2020 годах и правил землепользования застройки горсоветом Уфы были незаконными, без проведений общественных обсуждений, - говорит Кашапов.

Напомним, что ранее прокуратура республики обращалась в Верховный суд с иском о признании недействительными восемь статей правил землепользования и застройки города. Летом 2021 года суд прокуратуре отказал, однако уже в ноябре Четвертый апелляционный суд Нижнего Новгорода это решение отменил. В результате получилось так, что горсовет подал апелляционную жалобу, но в итоге дело все же проиграл.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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