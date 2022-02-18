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Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й

18 февраля 12:47
В пятницу прошел мужской масс-старт - заключительный этап соревнований по биатлону на Олимпийских играх-2022.

18 февраля состоялась заключительная гонка по биатлону на Олимпиаде в Пекине. В мужском масс-старте первым стал Йоханнес Бе. К слову, эксперты прогнозировали победу норвежскому биатлонисту. Его считали фаворитом соревнований и аналитики БК Tennisi, пользователи которой регулярно получают бонусы. С перечнем доступных поощрений букмекера можно ознакомиться здесь.

Вторым к финишу пришел швед Мартин Понсилуома, бронзовым призером стал еще один представитель Норвегии - Ветле Шоста Кристиансен.

Россияне на этот раз остались без медалей. В мужской гонке участие приняли трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов, двукратный призер Александр Логинов, а также Максим Цветков, который стал бронзовым призером в мужской эстафете и дважды финишировал четвертым — в индивидуальной гонке и в спринте.

В масс-старте наши биатлонисты на троих допустили 20 промахов. Поэтому спортсмены не вошли даже в первую десятку. Логинов пришел к финишу 15-м, Латыпов — 19-м, а Цветков — 20-м.

Напомним, всего российские биатлонисты на Олимпийских играх-2022 взяли четыре награды — три бронзы и одно серебро. В общем медальном зачете Россия занимает 9-е место. В нашем активе 27 медалей - 5 золотых, 9 серебряных и 13 бронзовых.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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