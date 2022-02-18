Йоханнес Бе победил в масс-старте на Олимпиаде в Пекине, Логинов — 15-й

Россияне на этот раз остались без медалей. В мужской гонке участие приняли трехкратный олимпийский призер Эдуард Латыпов, двукратный призер Александр Логинов, а также Максим Цветков, который стал бронзовым призером в мужской эстафете и дважды финишировал четвертым — в индивидуальной гонке и в спринте.