mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии заявили, что в 300 селах до сих пор нет скоростного интернета

18 февраля 11:57
Фото: 1MI
В Башкирии к интернету планируют подключить 179 сел, в которых в общей сложности проживают 102 тысячи жителей. Об этом сообщил Радий Хабиров в своих социальных сетях.

Хабиров рассказал о том, что в Башкирии продолжат программу «Доступный интернет». Ее суть заключается в том, что в селах и других населенных пунктах, совместно с компанией "Башинформсвязь" власти бесплатно проводят точки подключения и устанавливают распределительные сети. Как сообщил глава республики в своих социальных сетях, для жителей эта процедура будет совершенно бесплатной.

Известно, что за 2021 год уже удалось подключить 267 населенных пунктов, в результате чего у 140 тысяч жителей Башкирии появился домашний интернет. Глава республики подчеркнул, что этим опытом вдохновились и другие регионы.

Также Хабиров сообщил о том, что власти планируют подключить к интернету 179 населенных пунктов, где проживают от 250 до 1000 человек. Также будет проведена современная оптическая связь, к которой будут подключены 102 тысячи жителей сел, у которых ранее не было возможности пользоваться домашним интернетом.

Также он сообщил, что благодаря такой программе в Башкирии останется только 300 сел, в которых не будет проведен интернет, но и их власти планируют подключить к сети в ближайшем будущем.

Напомним, что в декабре 2020 года в селе Новомусино школьники делали уроки в коровнике из-за того, что в их населенном пункте не был проведен интернет. Тогда в сеть попали фотографии, на которых запечатлены дети с учебниками, укутанные клеенкой возле костра. Министр образования на такие фотографии отреагировал крайне негативно - он пригрозил СМИ и всем тем, кто распространяет фотографии разбирательством. Однако позже прокуратура подтвердила подлинность снимков. Позже компания "Башинформсвязь" все-таки провела интернет в село, чтобы дети смогли посещать уроки дистанционно и уже у себя дома.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48