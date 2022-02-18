Власти Башкирии заявили, что в 300 селах до сих пор нет скоростного интернета

Напомним, что в декабре 2020 года в селе Новомусино школьники делали уроки в коровнике из-за того, что в их населенном пункте не был проведен интернет. Тогда в сеть попали фотографии, на которых запечатлены дети с учебниками, укутанные клеенкой возле костра. Министр образования на такие фотографии отреагировал крайне негативно - он пригрозил СМИ и всем тем, кто распространяет фотографии разбирательством. Однако позже прокуратура подтвердила подлинность снимков. Позже компания "Башинформсвязь" все-таки провела интернет в село, чтобы дети смогли посещать уроки дистанционно и уже у себя дома.