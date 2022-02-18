Власти Башкирии заявили, что в 300 селах до сих пор нет скоростного интернета

Хабиров рассказал о том, что в Башкирии продолжат программу «Доступный интернет». Ее суть заключается в том, что в селах и других населенных пунктах, совместно с компанией "Башинформсвязь" власти бесплатно проводят точки подключения и устанавливают распределительные сети. Как сообщил глава республики в своих социальных сетях, для жителей эта процедура будет совершенно бесплатной.
Известно, что за 2021 год уже удалось подключить 267 населенных пунктов, в результате чего у 140 тысяч жителей Башкирии появился домашний интернет. Глава республики подчеркнул, что этим опытом вдохновились и другие регионы.
Также Хабиров сообщил о том, что власти планируют подключить к интернету 179 населенных пунктов, где проживают от 250 до 1000 человек. Также будет проведена современная оптическая связь, к которой будут подключены 102 тысячи жителей сел, у которых ранее не было возможности пользоваться домашним интернетом.
Также он сообщил, что благодаря такой программе в Башкирии останется только 300 сел, в которых не будет проведен интернет, но и их власти планируют подключить к сети в ближайшем будущем.
Напомним, что в декабре 2020 года в селе Новомусино школьники делали уроки в коровнике из-за того, что в их населенном пункте не был проведен интернет. Тогда в сеть попали фотографии, на которых запечатлены дети с учебниками, укутанные клеенкой возле костра. Министр образования на такие фотографии отреагировал крайне негативно - он пригрозил СМИ и всем тем, кто распространяет фотографии разбирательством. Однако позже прокуратура подтвердила подлинность снимков. Позже компания "Башинформсвязь" все-таки провела интернет в село, чтобы дети смогли посещать уроки дистанционно и уже у себя дома.