В Уфимском ЖЭУ задолжали зарплату работникам на сумму свыше одного миллиона рублей

Сотрудникам ЖЭУ №25 не выплачивают зарплату уже несколько месяцев. Как сообщает "Эхо Москвы в Уфе", сейчас коммунальщикам выплачивают деньги за декабрь прошлого года. Об этом рассказал старший по дому №83 по улице Первомайская Юрий Крылов.
Как оказалось, зарплату коммунальщикам задерживают регулярно - в октябре они получили расчет за август месяц. Крылов также рассказал, что с этим вопросом он обращался в администрацию Калининского района и депутату Госсобрания Хафизовой, после чего деньги все-таки стали выплачивать. Тем не менее, полностью долг не погашен до сих пор, сумма задолженности превысила уже 1 миллион рублей.
Ситуация находится на контроле у трудовой инспекции, которая на данный момент проводит проверку в этом ЖЭУ.
Напомним, что это не первый случай задержки зарплат коммунальным работникам. В то время, как в этой сфере катастрофически не хватает кадров, местные ЖЭУ не торопятся выплачивать зарплаты сотрудникам. Так, например, коммунальщики из «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» рассказали о том, что им не выплачивали деньги с конца 2021 года. Как утверждает одна из работников, зарплату начали задерживать после смены руководства.
Ранее уже бывший мэр города Сергей Греков на своем совещании 25 января говорил о том, что на зарплаты коммунальным работникам администрация города выделит 264 миллиона рублей. При этом бывший сити-менеджер утверждал, что их доход будет увеличен до 40-60 тысяч рублей в месяц. Правда, пока что про повышение зарплат говорить не приходится, так как многие сотрудники коммунальных служб остаются и вовсе без средств к существованию.