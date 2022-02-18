В Уфимском ЖЭУ задолжали зарплату работникам на сумму свыше одного миллиона рублей

Напомним, что это не первый случай задержки зарплат коммунальным работникам. В то время, как в этой сфере катастрофически не хватает кадров, местные ЖЭУ не торопятся выплачивать зарплаты сотрудникам. Так, например, коммунальщики из «УЖХ Сипайловский Октябрьского района Уфы» рассказали о том, что им не выплачивали деньги с конца 2021 года. Как утверждает одна из работников, зарплату начали задерживать после смены руководства.