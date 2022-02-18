В Сбербанке рассказали о повышении ставок по вкладам

Специалист говорит, что увеличение ставок по вкладам было вполне ожидаемым с учетом потенциального роста ставок в ближайшие шесть — девять месяцев и агрессивной конкуренции со стороны прочих банков. Нужно помнить и об огромной клиентской базе Сбера. Увеличение ставки по вкладам на 0,5 п. п. может дать дополнительный прирост депозитной базы на 3 — 5% в годовом выражении. После слов главы Сбербанка о возможности пересмотреть условия по кредитам и депозитам действия банка вполне ожидаемы и закономерны, учитывают сложившуюся экономическую ситуацию. На данный момент Сбер поднял максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых. Это довольно высокий процент в нынешних условиях при растущей инфляции.