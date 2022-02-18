В Сбербанке рассказали о повышении ставок по вкладам

Posted 18 февраля 2022, 11:29
Published 18 февраля 2022, 11:29
Modified 17 октября 2022, 22:17
Updated 17 октября 2022, 22:17
В банке пояснили, что максимальная доходность с учетом капитализации процентов по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%. Об этом информирует newsnn.ru.
Помимо этого, Сбербанк поменял условия по вкладу «Промо Управляй». Тут повышение варьируется от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от размера неснижаемого остатка и срока размещения денежных средств.
Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков подчеркнул, что вклады и все остальные продукты Сбера отвечают рыночным реалиям и обеспечивают клиентам лучшие условия.
По словам эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, при постпандемийной адаптации экономики эффективность контринфляционной политики снижается, денежно-кредитная политика ужесточается, меняются временные лаги, после которых обстановка улучшается.
Ситуация дополнительно усложняется эскалацией геополитической напряженности. Таким образом, возврат к номинальным процентным ставкам первых шести месяцев прошлого года следует ожидать не ранее II–III квартала 2023 года, отмечает Андрей Бархота.
Специалист говорит, что увеличение ставок по вкладам было вполне ожидаемым с учетом потенциального роста ставок в ближайшие шесть — девять месяцев и агрессивной конкуренции со стороны прочих банков. Нужно помнить и об огромной клиентской базе Сбера. Увеличение ставки по вкладам на 0,5 п. п. может дать дополнительный прирост депозитной базы на 3 — 5% в годовом выражении. После слов главы Сбербанка о возможности пересмотреть условия по кредитам и депозитам действия банка вполне ожидаемы и закономерны, учитывают сложившуюся экономическую ситуацию. На данный момент Сбер поднял максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых. Это довольно высокий процент в нынешних условиях при растущей инфляции.