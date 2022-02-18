В Башкирии запустят линию по переработке старых автошин

Данный проект был представлен на предпринимательском часе в администрации Краснокамского района Башкирии, также участники обсуждения выезжали на место размещения нового производства.
Инвестор планирует вложить в создание линии по переработке автошин 50 млн рублей и создать 10 рабочих мест. Из вторичного сырья планируется производить резинотехнические изделия. Помещение для производства есть, но требуется финансовая поддержка на приобретение оборудования.
Представители районной администрации пообещали содействовать в реализации проекта и дали соответствующие поручения.
Отметим, что поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализуемый по поручению президента России, нацпроект предполагает всемерную помощь в создании собственного дела и развитии бизнеса. К 2030 году количество предпринимателей в стране должно возрасти до 25 млн человек.
Также добавим, что ежегодно в России выбрасывается около 1 млн тонн шин, при этом перерабатывается не более десятой части. При этом переработка шин давно считается прибыльным делом в Америке, Европе и странах Азии.