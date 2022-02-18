В Башкирии запустят линию по переработке старых автошин

Отметим, что поддержка оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Реализуемый по поручению президента России, нацпроект предполагает всемерную помощь в создании собственного дела и развитии бизнеса. К 2030 году количество предпринимателей в стране должно возрасти до 25 млн человек.