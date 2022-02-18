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В Башкирии температура опустится до - 20 градусов, но осадков синоптики не обещают

18 февраля 02:00
Фото: 1MI
Прогноз погоды на сегодня, 18 февраля опубликовали синоптики Башгидрометцентра.

Сегодня погода в республике Башкортостан не принесет сюрпризам жителям и гостям. Осадков, во всяком случае существенных, не предвидится. На дорогах традиционно все-таки будет гололедица.

Ветер по республике ожидается южный и юго-западный умеренный, однако местами будут и порывы ветра вплоть до сильных. Температура существенно не изменится, разве 1 градус можно считать изменением? Составит она днем от -3 до -8 градусов, ночью от -10 до -15 градусов, а при прояснениях может опуститься до -20 градусов.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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