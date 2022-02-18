В Башкирии проведут массовые проверки водителей

Ранее ГИБДД проводили массовые проверки в преддверии выходных в первую неделю месяца. Такой рейд был направлен на выявление нарушений и на пресечение вождения в пьяном виде. Такие меры, как утверждают сами сотрудники ГИБДД, оказывают профилактический эффект и существенно улучшают ситуацию на дорогах.