В Башкирии проведут массовые проверки водителей

В Башкирии перед выходными будут проводиться проверки водителей на дорогах. Об этом сообщает ГИБДД региона.
Проверки связаны с тем, что на дорогах заметно вырастет транспортный поток. Для того, чтобы исключить риски и нарушения правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД начнут усиленные проверки. Особое внимание будет уделено трассе Уфа-Оренбург и Уфе в том числе.
Ранее ГИБДД проводили массовые проверки в преддверии выходных в первую неделю месяца. Такой рейд был направлен на выявление нарушений и на пресечение вождения в пьяном виде. Такие меры, как утверждают сами сотрудники ГИБДД, оказывают профилактический эффект и существенно улучшают ситуацию на дорогах.