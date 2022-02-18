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В Башкирии проведут массовые проверки водителей

18 февраля 08:21
Фото: 1MI
Особое внимание сотрудники ГИБДД уделят трассе Уфа-Оренбург и столице Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В Башкирии перед выходными будут проводиться проверки водителей на дорогах. Об этом сообщает ГИБДД региона.

Проверки связаны с тем, что на дорогах заметно вырастет транспортный поток. Для того, чтобы исключить риски и нарушения правил дорожного движения, сотрудники ГИБДД начнут усиленные проверки. Особое внимание будет уделено трассе Уфа-Оренбург и Уфе в том числе.

Ранее ГИБДД проводили массовые проверки в преддверии выходных в первую неделю месяца. Такой рейд был направлен на выявление нарушений и на пресечение вождения в пьяном виде. Такие меры, как утверждают сами сотрудники ГИБДД, оказывают профилактический эффект и существенно улучшают ситуацию на дорогах.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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