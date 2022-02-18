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В Башкирии произошло ДТП с участием школьного автобуса

18 февраля 15:16
В момент аварии в автобусе находились дети. К счастью, никто не пострадал, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД республики.

Сегодня, 18 февраля в Дюртюлинском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Известно, что столкнулись автобус "ПАЗ" с пометкой "дети" и отечественный автомобиль "Лада Ларгус", происшествие случилось на шестом километре трассы Дюрюли-Нефтекамск рядом с деревней Гублюкучуково.

Сообщается, что в салоне автобуса на момент столкновения было пять детей, после аварии их забрали родители. По данному факту идет разбирательство.

Ранее произошло аналогичное происшествие в Карманскалинском районе - школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем, за рулем которого была 22-летняя девушка. К счастью, детей в автобусе на момент ДТП не оказалось.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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