В Башкирии открылось новое представительство Ассоциации женщин-предпринимателей РБ

В Туймазинском районе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открылось представительство Ассоциации женщин-предпринимателей РБ.
Руководителем избрана основатель психолого-логопедического центра «Доброе слово» Ангелина Ульданова. Напомним, Ангелина Ульданова участвовала в районном «Предпринимательском часе» и в 2020 году получила адресную социальную помощь на основании социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности. Уже минувшей осенью центр «Доброе слово» начал свою работу.
В рамках церемонии открытия председатель Ассоциации Алла Кузьмина рассказала об истории создания общественной организации, подчеркнув, что ее цель — поддержка женщин, в особенности тех, кто решил пойти в бизнес. По ее словам, девиз организации «Мы никого не осуждаем и никого не обсуждаем» остается актуальным с 1991 года.
Также на мероприятии состоялось обсуждение вопросов ведения бизнеса и оказания государственной поддержки.