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В Башкирии открылось новое представительство Ассоциации женщин-предпринимателей РБ

18 февраля 11:20
Фото: 1MI
Республиканская ассоциация продолжает работать в области поддержки женщин, которые решили заняться бизнесом.

В Туймазинском районе в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» открылось представительство Ассоциации женщин-предпринимателей РБ.

Руководителем избрана основатель психолого-логопедического центра «Доброе слово» Ангелина Ульданова. Напомним, Ангелина Ульданова участвовала в районном «Предпринимательском часе» и в 2020 году получила адресную социальную помощь на основании социального контракта на осуществление предпринимательской деятельности. Уже минувшей осенью центр «Доброе слово» начал свою работу.

В рамках церемонии открытия председатель Ассоциации Алла Кузьмина рассказала об истории создания общественной организации, подчеркнув, что ее цель — поддержка женщин, в особенности тех, кто решил пойти в бизнес. По ее словам, девиз организации «Мы никого не осуждаем и никого не обсуждаем» остается актуальным с 1991 года.

Также на мероприятии состоялось обсуждение вопросов ведения бизнеса и оказания государственной поддержки.

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