В Башкирии открылось новое представительство Ассоциации женщин-предпринимателей РБ

В рамках церемонии открытия председатель Ассоциации Алла Кузьмина рассказала об истории создания общественной организации, подчеркнув, что ее цель — поддержка женщин, в особенности тех, кто решил пойти в бизнес. По ее словам, девиз организации «Мы никого не осуждаем и никого не обсуждаем» остается актуальным с 1991 года.