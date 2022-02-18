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Тренер Васильев прокомментировал победу Щербаковой

18 февраля 18:40
Фото: фрагмент видео
Тренер по фигурному катанию Олег Васильев дал журналистам интервью, в котором высказал свое мнение о том, почему фигуристка Александра Трусова по-настоящему заслуженно одержала победу на Играх-2022 в Пекине.

Тренер заявил, что Трусова заслужила победу в состязании среди женщин даже больше, чем Щербакова. Олега Васильева цитирует издание RT.

По словам тренера, впервые на Олимпиадах Трусовой удались пять четверных прыжков. Была всего одна несущественная ошибка — степ-аут.

«Но все равно это пять четверных, причем четыре из них — разные: флип, лутц, сальхов и тулуп», — отметил Васильев.

Комментируя достижение спортсменки в женском одиночном катании, тренер заявил, что оно является колоссальным. Повторить или побить его будет не просто, уверен специалист.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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