«Тантана» вошла в пятерку лучших работодателей Башкирии

Итоги подводились по результатам опроса офисных сотрудников. В рейтинг попали 7 башкирских компаний из сферы торговли, строительства и финансовых услуг. Торговая сеть «Тантана» расширяет свое присутствие на территории Республики Башкортостан с 2019 года. Сегодня в регионе работают 197 магазинов, из них в Уфе – 48. В конце февраля откроются еще две торговые точки.