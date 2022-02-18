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«Тантана» вошла в пятерку лучших работодателей Башкирии

18 февраля 05:45
Розничная сеть компании «Башспирт» - «Тантана» вошла в топ-5 лучших работодателей Республики Башкортостан за 2021 год по рейтингу сайта HeadHunter.

Итоги подводились по результатам опроса офисных сотрудников. В рейтинг попали 7 башкирских компаний из сферы торговли, строительства и финансовых услуг. Торговая сеть «Тантана» расширяет свое присутствие на территории Республики Башкортостан с 2019 года. Сегодня в регионе работают 197 магазинов, из них в Уфе – 48. В конце февраля откроются еще две торговые точки.

На данный момент численность коллектива «Тантаны» - порядка 1000 человек. Благодаря открытию новых магазинов увеличивается и количество рабочих мест.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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