Спасатели опровергли информацию о взрыве дома на улице Российской в Уфе

Управление гражданской защиты по городу Уфа сообщает, что информация о взрыве дома в Уфе по улице Российской, 31 не является достоверной. В УГЗ заявили, что в единую дежурную диспетчерскую службу с подобными сообщениями никто не обращался, а на указанном адресе находятся экстренные службы, которые информацию о взрыве не подтверждают.