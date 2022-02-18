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Спасатели опровергли информацию о взрыве дома на улице Российской в Уфе

18 февраля 07:07
Фото: 1MI
Информацию о том, что на самом деле произошло на Российской, 31 в Уфе в скором времени сообщат в пресс-службе МЧС Башкирии.

Управление гражданской защиты по городу Уфа сообщает, что информация о взрыве дома в Уфе по улице Российской, 31 не является достоверной. В УГЗ заявили, что в единую дежурную диспетчерскую службу с подобными сообщениями никто не обращался, а на указанном адресе находятся экстренные службы, которые информацию о взрыве не подтверждают.

Однако в пресс-службе МЧС сообщили, что в ближайшем времени дадут информацию о том, что же на самом деле произошло на Российской, 31. Mkset следит за развитием событий.

UPD. в пресс-службе МЧС по Башкирии сообщили, что ситуацию комментирует УГЗ.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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