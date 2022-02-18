Следователи заявили о проверке по факту выдачи плохого жилья детям-сиротам в Белебее

В пресс-службе следкома сообщают, что и результаты проверки и ее ход контролирует руководство регионального следственного управления, заметим, что историй о проблемах с получением жилья для детей-сирот и детей инвалидов из Башкирии на контроле не только у регионального, но и у федерального следкома более чем достаточно. Сам Александр Бастрыкин, глава федерального СК брал под личный контроль историю семьи Зариповых из Туймазов, которая воспитывает ребенка-инвалида и годами не может получить жилье должного качества, но не сдается и продолжает обивать пороги всех возможных инстанций.