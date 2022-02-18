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Следователи заявили о проверке по факту выдачи плохого жилья детям-сиротам в Белебее

18 февраля 05:37
Фото: 1MI
На этот раз предоставление не отвечающего требованиям закона детям-сиротам произошло в Белебее, сообщает пресс-служба СК Башкирии 18 февраля.

Пресс-служба следкома Башкирии сообщает о доследственной проверке по признакам преступления, предусмотренного 293 статьей УК РФ «халатность», организовали мероприятие из-за сообщений в СМИ о том, что детям-сиротам в Белебее предоставили жилье, качество которого не отвечает ни нормам, ни требованиям закона.

Поводом для проверки стала информация о том, что в конце прошлого года местная администрация выделила 11 квартир в двух жилых домах детям-сиротам. Граждане в дом заехали, о чем впоследствии пожалели, выяснилось, что предоставленное жилье непригодно для жизни по ряду причин: плохая теплоизоляция, плесень и прочие строительные дефекты.

Сейчас следователи будут опрашивать детей-сирот получивших квартиры, сотрудников местной администрации и собственно строителей. Также будет изучена вся необходимая документация, осмотр квартир, которые не удовлетворили получателей и проверить это самое жилье на соответствие нормам, для чего могут быть проведены и экспертные исследования. А процессуальное решение примут уже после всех вышеперечисленных мероприятий.

В пресс-службе следкома сообщают, что и результаты проверки и ее ход контролирует руководство регионального следственного управления, заметим, что историй о проблемах с получением жилья для детей-сирот и детей инвалидов из Башкирии на контроле не только у регионального, но и у федерального следкома более чем достаточно. Сам Александр Бастрыкин, глава федерального СК брал под личный контроль историю семьи Зариповых из Туймазов, которая воспитывает ребенка-инвалида и годами не может получить жилье должного качества, но не сдается и продолжает обивать пороги всех возможных инстанций.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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