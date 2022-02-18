Сбер повысил ставки по вкладам

СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает ещё более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.