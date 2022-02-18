Россияне смогут отозвать у банков согласия на обработку персональных данных

«При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например, возвращает кредит. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе», — отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.