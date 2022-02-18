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Россияне смогут отозвать у банков согласия на обработку персональных данных

18 февраля 15:59
Фото: pxhere.com
Центробанк разрешит гражданам РФ отзывать у банков свои согласия на обработку персональных данных.

Предполагается, что отозвать свои согласия можно будет удаленно, через платформу Центробанка «Цифровой профиль». Об этом сообщает издание RT.

«При разработке платформы имеет смысл учесть, что клиент не может отозвать согласие, пока он пользуется продуктом, например, возвращает кредит. Платформа должна запрашивать у банков информацию о возможности отзыва согласия и отвечать пользователю, возможно ли это на данном этапе», — отметила руководитель центра компетенций инновационных технологий цифрового бизнеса ПСБ Ольга Алексюк.

Ольга Алексюк подчеркнула, что платформа будет популярна у пользователей, поскольку даст возможность отслеживать информацию в режиме одного окна.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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