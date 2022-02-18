mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Родители сообщили о проверке школьников Уфы на склонность к терроризму и экстремизму

18 февраля 04:41
Фото: 1MI
Информация о тестировании для родителей поясняет, что тестирование выявит среди детей «лиц уязвимых воздействию терроризма и экстремизма». Недовольные сообщения от родителей начали появляться в соцсетях. Минобр республики пока не прокомментировал ситуацию.

Родители уфимских школьников вот уже несколько дней находятся в недоумении от «теста на толерантность», который предложили пройти детям старше 13 лет. Согласно информационному сообщению, которое появилось в соцсетях, тест должен выявить среди учащихся «лиц наиболее уязвимых воздействию идеологии экстремизма и терроризма». Тем детям, которые по каким-то причинам не захотят измерять свою толерантность, по словам родителей, уже пригрозили «пристальным вниманием» уже не от школы, а «откуда следует».

Фото: фото из соцсетей

В той же информации для родителей указаны диагностические инструментарии, которые рекомендованы рабочей группой специалистов, среди них «Определение степени внушаемости» и «Методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма». Весьма красноречивы вопросы самого теста, которые разместила одна из родительниц на своей странице в соцсети.

  • «Люди, у которых нет планов преобразовать наше общество, кажутся мне странными»
  • «В наше время требуются увлеченные романтики и энтузиасты»
  • «Нашему народу нужно меньше рассуждать, а больше заниматься делом»
  • «Никому не интересны переживания разных интеллигентов»
  • «Во время просмотра фильма вы иногда плачете»
  • «Вам очень нравится участвовать в художественной самодеятельности»

Среди вариантов теста также имеется вариант «затрудняюсь ответить».

С рядом вопросов относительно необычного тестирования для подростков Mkset обратился в пресс-службу министерства образования Башкирии. В ведомстве пообещали уточнить информацию у профильных специалистов. Как только ответ будет получен, он будет опубликован.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48