Родители сообщили о проверке школьников Уфы на склонность к терроризму и экстремизму

Родители уфимских школьников вот уже несколько дней находятся в недоумении от «теста на толерантность», который предложили пройти детям старше 13 лет. Согласно информационному сообщению, которое появилось в соцсетях, тест должен выявить среди учащихся «лиц наиболее уязвимых воздействию идеологии экстремизма и терроризма». Тем детям, которые по каким-то причинам не захотят измерять свою толерантность, по словам родителей, уже пригрозили «пристальным вниманием» уже не от школы, а «откуда следует».
В той же информации для родителей указаны диагностические инструментарии, которые рекомендованы рабочей группой специалистов, среди них «Определение степени внушаемости» и «Методика диагностики диспозиций насильственного экстремизма». Весьма красноречивы вопросы самого теста, которые разместила одна из родительниц на своей странице в соцсети.
Среди вариантов теста также имеется вариант «затрудняюсь ответить».
С рядом вопросов относительно необычного тестирования для подростков Mkset обратился в пресс-службу министерства образования Башкирии. В ведомстве пообещали уточнить информацию у профильных специалистов. Как только ответ будет получен, он будет опубликован.