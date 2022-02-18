Родители сообщили о проверке школьников Уфы на склонность к терроризму и экстремизму

Родители уфимских школьников вот уже несколько дней находятся в недоумении от «теста на толерантность», который предложили пройти детям старше 13 лет. Согласно информационному сообщению, которое появилось в соцсетях, тест должен выявить среди учащихся «лиц наиболее уязвимых воздействию идеологии экстремизма и терроризма». Тем детям, которые по каким-то причинам не захотят измерять свою толерантность, по словам родителей, уже пригрозили «пристальным вниманием» уже не от школы, а «откуда следует».