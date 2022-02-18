Поставщик пиксельных елок в Башкирию снова проиграл суд о возврате 115 млн рублей

Ранее проверить законность заключенной сделки решила сторонница Навального и общественный деятель Лилия Чанышева, она обратилась с заявлением в антимонопольное ведомство. Тогда проверка показала, что в республику поставлялись пиксельные елки по цене, которая была завышена на 80%, если сравнивать с расценками производителя. Также при заключении контракта «Хозяйственное управление» выбрало единственного поставщика без проведения торгов, пользуясь законом "о контрактной системе" и ссылаясь на пункт о чрезвычайных ситуациях. Но, как известно, на момент заключения сделки никакого режима ЧС в республике введено не было.