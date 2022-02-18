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Поставщик пиксельных елок в Башкирию снова проиграл суд о возврате 115 млн рублей

18 февраля 08:58
Решение о том, что поставщик пиксельных елок обязан вернуть в бюджет Башкирии 115 миллионов рублей, оставили в силе. Об этом сообщает "РБК-Уфа".

Арбитражный суд Уральского округа 17 февраля оставил решение по делу о поставке пиксельных елок в Башкирию. Кассационную жалобу со стороны хозуправления оставили без удовлетворения, об этом сообщает "РБК-Уфа".

Напомним, что еще летом 2021 года арбитражный суд Башкирии вынес решение, согласно которому поставщик елок «Клирлайт Рус» обязан вернуть в бюджет республики 115 миллионов рублей. Контракт был заключен с ГКУ «Хозяйственное управление».

Ранее проверить законность заключенной сделки решила сторонница Навального и общественный деятель Лилия Чанышева, она обратилась с заявлением в антимонопольное ведомство. Тогда проверка показала, что в республику поставлялись пиксельные елки по цене, которая была завышена на 80%, если сравнивать с расценками производителя. Также при заключении контракта «Хозяйственное управление» выбрало единственного поставщика без проведения торгов, пользуясь законом "о контрактной системе" и ссылаясь на пункт о чрезвычайных ситуациях. Но, как известно, на момент заключения сделки никакого режима ЧС в республике введено не было.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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