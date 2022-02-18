Одноклассники открыли грантовую программу поддержки НКО и благотворительных фондов

Принять участие в конкурсе могут как фонды, уже представленные в соцсети, так и организации, которые только хотят создать свою группу в ОК. Для участия в конкурсе необходимо выполнить несколько условий — быть проверенным партнером сервиса Добро Mail.ru, вести группу в ОК и наполнять ее уникальным контентом, релевантным теме фонда. С подробными правилами участия можно ознакомиться по ссылке.Подать заявку можно через личное сообщение в группу «Социальные проекты ОК» (https://ok.ru/okcharity). Заявка должна включать в себя название фонда с ссылкой на группу в ОК, название проекта, для которого необходим грант, цель и результат, которого хочется достигнуть. Заявки на грантовую поддержку принимаются раз в квартал.