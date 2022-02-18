Минобр Башкирии прокомментировал проверки школьников на склонность к экстремизму

В ведомстве сообщили, что в соответствии с планом мероприятий межведомственного совета общественной безопасности, который 30 декабря 2021 года утвердил Радий Хабиров, раз в год проводят мониторинг, который должен выявить «наиболее уязвимых воздействию идеологии экстремизма и терроризма» среди учеников. проводят такой мониторинг для того, чтобы на его основе планировать воспитательную работу. Как именно будут работать в выявленными уязвимыми ребятами в ведомстве не уточнили.