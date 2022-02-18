Минобр Башкирии прокомментировал проверки школьников на склонность к экстремизму

Министерство образования Башкирии прокомментировало Mkset информацию о весьма неоднозначном тесте для детей старше 13 лет, к коим относятся ученики с 7 по 11 класс, отметим, что тест также проходили и студенты колледжей. Тестирование нацелено на выявление среди несовершеннолетних «лиц уязвимых воздействию терроризма и экстремизма».
В ведомстве сообщили, что в соответствии с планом мероприятий межведомственного совета общественной безопасности, который 30 декабря 2021 года утвердил Радий Хабиров, раз в год проводят мониторинг, который должен выявить «наиболее уязвимых воздействию идеологии экстремизма и терроризма» среди учеников. проводят такой мониторинг для того, чтобы на его основе планировать воспитательную работу. Как именно будут работать в выявленными уязвимыми ребятами в ведомстве не уточнили.
В Минобре отдельно уточнили, что диагностические инструментарии для тестирования разработаны профессиональными психологами и прошли многолетнюю апробацию. По данным ведомства все они размещены в открытом доступе и по мнению экспертов не может причинить вреда психическому здоровью детей.
В Минобре сообщили, что вызвавшая у родителей немало вопросов диагностика, была согласована в рамках рабочей группы, уже после того как ее обсудили ученые-психологи из БашГу И БГПУ, Института развития образования Башкирии и приглашенными специалистами.
В ведомстве обратили внимание на то, что участие в данном тестировании добровольное и проводится с согласия законного представителя ребенка, ребенку также обещана анонимность. Вопросы в тесте по информации Минобра и вовсе не имеют верных ответов, а целью экспертов является узнать личное мнение учащихся «к данной тематике».
Так считают в Минобре Башкирии, но родители уверены в обратном и даже продемонстрировали Mkset бланк, где первая же строчка — фамилия имя и отчество ученика.
Также в комментариях к посту по данной новости в телеграм-канале студент одного из колледжей республики сообщил, что «им сказали подписать бумагу».
Грубо говоря, пустой бланк. Как всегда подписываем то, не знаю что, и отдаём тому, не знаю кому.студент из Башкирии
Вопрос от Mkset о том, что по словам родителей за отказ детям грозят неким «особым наблюдением», остался без ответа от ведомства.