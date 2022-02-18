Мэрия Уфы прокомментировала ситуацию с дракой на кладбище

В мэрии рассказали, что никакого нападения с лопатой на женщину не было, а пострадал сотрудник, который дежурил в этот момент на кладбище. По словам ведомства, он лишь пытался ее остановить и предотвратить нарушение закона. К слову, женщина пыталась вырыть могилу на кладбище, на котором уже запрещены захоронения.

Мэрия опровергла информацию о том, что сотрудник уфимского комбината спецобслуживания напал на женщину с лопатой. Как сообщили в ведомстве, инициатором конфликта стала сама Богославская, которая была инициатором драки. "Напомним, с 1 февраля 2022 года на территории Уфы места под новые захоронения предоставляются на «Городском кладбище №10». Соответствующая информация была опубликована на сайте Администрации города 24 января 2022 года. Места под погребение предоставляются бесплатно в заявительном порядке уполномоченным органом. По информации уполномоченного органа Управления коммунального хозяйства и благоустройства Администрации Уфы, на предоставление места под новое захоронение на кладбище «Южное» 17 и 18 февраля Богословской не предоставлялось," - комментирует ведомство. Сообщается, что нападение произошло и 2 февраля на том же самом кладбище. Сейчас, как рассказали в ведомстве, информацию по инциденту правоохранительные органы разглашать не имеют права, так как это может повлиять на ход следствия. Нападавшие никаких телесных повреждений не получили, но несмотря на это распространяют обратную версию произошедшего. - "Желаем пострадавшему на службе, который был избит лишь за устное предупреждение о нарушении КОАП, скорейшего выздоровления," - сообщили в ведомстве. Напомним, что в сети распространился ролик, на котором женщина берет лопату сотрудника кладбища и начинает копать могилу, а затем происходит потасовка. На видео слышно, как человек за кадром говорит о том, что якобы на женщину совершается нападение.