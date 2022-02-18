Кассационный суд в Самаре встал на сторону медсестер из Башкирии

Самарский шестой кассационный суд отменил решение Верховного суда Башкирии и Белорецкого межрайонного суда, которые вынесли решение в пользу руководства Белорецкой ЦРБ, об этом сообщает "Коммерсант-Уфа".
Ранее медики пожаловались на то, что им не выплачивают положенных «ковидных» выплат, которые предусмотрены по постановлению правительства. В результате на случай отреагировала трудинспекция, которая в результате проверки выявила нарушения со стороны руководства медучреждения. Инспекторы подтвердили тот факт, что с июля по октябрь 2020 года медики не получали положенных выплат. Белорецкая ЦРБ с такими выводами не стала соглашаться и обратилась в суд, чтобы обжаловать решение.
Руководитель региональной гострудинспекции Татьяны Астрелина высказалась о данной ситуации и поделилась своими мыслями о том, что ей было очень обидно за медиков, так как разбирательство затянулось на такой большой срок. К слову, выплаты работники больницы должны были получить еще в 2020 году.
Ранее медики Башкирии выдвинули идею сделать единую систему доплат за работу. Круглый стол по этому вопросу состоялся 28 января и в нем приняли участие не только врачи, но и чиновники. В процессе обсуждений выяснилось, что за работу в неукомплектованных бригадах доплаты выплачивают только в пяти округах, при том, что их всего насчитывается десять.