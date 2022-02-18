Кассационный суд в Самаре встал на сторону медсестер из Башкирии

Ранее медики пожаловались на то, что им не выплачивают положенных «ковидных» выплат, которые предусмотрены по постановлению правительства. В результате на случай отреагировала трудинспекция, которая в результате проверки выявила нарушения со стороны руководства медучреждения. Инспекторы подтвердили тот факт, что с июля по октябрь 2020 года медики не получали положенных выплат. Белорецкая ЦРБ с такими выводами не стала соглашаться и обратилась в суд, чтобы обжаловать решение.