mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кассационный суд в Самаре встал на сторону медсестер из Башкирии

18 февраля 13:57
Фото: 1MI
После того, как Верховный суд Башкирии и Белорецкий межрайонный суд вынесли решение в пользу руководства Белорецкой ЦРБ, кассационный суд в Самаре все-таки встал на сторону медиков. К слову, сотрудники Белорецкой ЦРБ добиваются ковидных выплат с 2020 года.

Самарский шестой кассационный суд отменил решение Верховного суда Башкирии и Белорецкого межрайонного суда, которые вынесли решение в пользу руководства Белорецкой ЦРБ, об этом сообщает "Коммерсант-Уфа".

Ранее медики пожаловались на то, что им не выплачивают положенных «ковидных» выплат, которые предусмотрены по постановлению правительства. В результате на случай отреагировала трудинспекция, которая в результате проверки выявила нарушения со стороны руководства медучреждения. Инспекторы подтвердили тот факт, что с июля по октябрь 2020 года медики не получали положенных выплат. Белорецкая ЦРБ с такими выводами не стала соглашаться и обратилась в суд, чтобы обжаловать решение.

Руководитель региональной гострудинспекции Татьяны Астрелина высказалась о данной ситуации и поделилась своими мыслями о том, что ей было очень обидно за медиков, так как разбирательство затянулось на такой большой срок. К слову, выплаты работники больницы должны были получить еще в 2020 году.

Ранее медики Башкирии выдвинули идею сделать единую систему доплат за работу. Круглый стол по этому вопросу состоялся 28 января и в нем приняли участие не только врачи, но и чиновники. В процессе обсуждений выяснилось, что за работу в неукомплектованных бригадах доплаты выплачивают только в пяти округах, при том, что их всего насчитывается десять.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48