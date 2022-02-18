Глава ДНР: «дело идет к полномасштабной войне»

Также стало известно, что обе республики ДНР и ЛНР готовят к эвакуации 700 тысяч жителей. По некоторым данным, их готовы принять и в Челябинской области. Сообщается, что жителей двух республик должны обеспечить всем необходимым, на данный момент готовится список мест для размещения беженцев в России.