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Глава ДНР: «дело идет к полномасштабной войне»

18 февраля 17:51
Пушилин на вопрос о том, идет ли дело к полномасштабной войне, ответил утвердительно. Об этом сообщает РБК.

Как заявлял ранее глава ДНР Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.

В военкоматы ЛНР уже обратились добровольцы в количестве 350 человек. Между тем, пограничные службы России уже готовы принять большое количество беженцев, их будут эвакуировать железнодорожным транспортом на протяжении нескольких дней.

Также стало известно, что обе республики ДНР и ЛНР готовят к эвакуации 700 тысяч жителей. По некоторым данным, их готовы принять и в Челябинской области. Сообщается, что жителей двух республик должны обеспечить всем необходимым, на данный момент готовится список мест для размещения беженцев в России.

Ранее мы сообщали о том, что власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в связи с тем, что на территории республики были замечены военные и боевая техника.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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