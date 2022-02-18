Глава ДНР: «дело идет к полномасштабной войне»

Как заявлял ранее глава ДНР Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ о наступлении.
В военкоматы ЛНР уже обратились добровольцы в количестве 350 человек. Между тем, пограничные службы России уже готовы принять большое количество беженцев, их будут эвакуировать железнодорожным транспортом на протяжении нескольких дней.
Также стало известно, что обе республики ДНР и ЛНР готовят к эвакуации 700 тысяч жителей. По некоторым данным, их готовы принять и в Челябинской области. Сообщается, что жителей двух республик должны обеспечить всем необходимым, на данный момент готовится список мест для размещения беженцев в России.
Ранее мы сообщали о том, что власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации в связи с тем, что на территории республики были замечены военные и боевая техника.