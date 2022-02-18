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Генпрокуратура объявила «нежелательным» движение, выступающее за суверенитет башкир

18 февраля 12:12
Фото: 1MI
О том, что движение «Свободный Идель-Урал» Генпрокуратура России признала нежелательной организацией, сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ 18 февраля.

В списке «нежелательных организаций» оказалось учрежденное в Киеве движение, которое пытается добиться независимости коренных народов Поволжья, а именно татар, башкир, удмуртов, марийцев, чувашей, эрзян и мокшан. На сайте организации одной из целью движения указывается восстановление реального суверенитета.

По мнению Генпрокуратуры, указанная выше организация может представлять угрозу конституционному строю и безопасности России.

И если «Свободный Идель-Урал» Генпрокуратура РФ сочла нежелательной организацией, то весной 2020 года Верховный суд России по требованию прокуратуры признала незарегистрированную общественную организацию «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Говоря об экстремизме в контексте Башкирии уместно напомнить и историю экс-руководителя Штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) в Уфе Лилии Чанышевой, которая находится в СИЗО-6 в Москве под подозрением в организации экстремистского сообщества.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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