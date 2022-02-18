Генпрокуратура объявила «нежелательным» движение, выступающее за суверенитет башкир

И если «Свободный Идель-Урал» Генпрокуратура РФ сочла нежелательной организацией, то весной 2020 года Верховный суд России по требованию прокуратуры признала незарегистрированную общественную организацию «Башкорт» экстремистской организацией и запретил ее деятельность в России. Говоря об экстремизме в контексте Башкирии уместно напомнить и историю экс-руководителя Штаба Навального (организация признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) в Уфе Лилии Чанышевой, которая находится в СИЗО-6 в Москве под подозрением в организации экстремистского сообщества.